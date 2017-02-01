"Masal Dünyası" Foça'da
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İZMİR (İHA) - Foça'da düzenlenen "Masal Dünyası" isimli oyun, çocuklarla buluştu. Oyunda, çocuklara kitap okunmanın önemi masal kahramanları ile eğlenceli bir dille anlatıldı.
Foça Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği organize edilen "Masal Dünyası" isimli oyun, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde çocuklarla buluştu. Çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen ücretsiz tiyatro gösterilerinden ikincisi olan "Masal Dünyası" isimli oyun, çocuklara kitapların sihirli dünyasının kapısını açtı. Kamer Yıldız Ok ve Okan Çabalar'ın yazdığı, Kamer Yıldız Ok'un yönettiği oyunda, masal kahramanları anlatıldı.
Kitap okuma alışkanlığı üzerine kurgulanan "Masal Dünyası"nı çocuklarla birlikte izleyen Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Yarıyıl tatili olması nedeniyle, çocuklarımızla birlikte kaliteli ve eğlenceli zaman geçirdik" dedi. Başkan Demirağ, "Çocuklarımızın tatillerini kaliteli geçirmelerini sağlarken, hem eğlendiler, hem öğrendiler" diye konuştu.
(AG-Y)
01.02.2017 15:49:49 TSI
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