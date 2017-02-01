YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Masal Dünyası" Foça'da

"Masal Dünyası" Foça'da



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Foça'da düzenlenen "Masal Dünyası" isimli oyun, çocuklarla buluştu. Oyunda, çocuklara kitap okunmanın önemi masal kahramanları ile eğlenceli bir dille anlatıldı.

Foça Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği organize edilen "Masal Dünyası" isimli oyun, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde çocuklarla buluştu. Çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen ücretsiz tiyatro gösterilerinden ikincisi olan "Masal Dünyası" isimli oyun, çocuklara kitapların sihirli dünyasının kapısını açtı. Kamer Yıldız Ok ve Okan Çabalar'ın yazdığı, Kamer Yıldız Ok'un yönettiği oyunda, masal kahramanları anlatıldı.

Kitap okuma alışkanlığı üzerine kurgulanan "Masal Dünyası"nı çocuklarla birlikte izleyen Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Yarıyıl tatili olması nedeniyle, çocuklarımızla birlikte kaliteli ve eğlenceli zaman geçirdik" dedi. Başkan Demirağ, "Çocuklarımızın tatillerini kaliteli geçirmelerini sağlarken, hem eğlendiler, hem öğrendiler" diye konuştu.



(AG-Y)



01.02.2017 15:49:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER