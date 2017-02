YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kelkit'in yeni Emniyet Müdürlüğü binası ihale ediliyor

Kelkit'in yeni Emniyet Müdürlüğü binası ihale ediliyor

- Kelkit emniyetinin araç filosu güçlendi



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Selçuklu mimarisinde yapılacak olan 4 katlı yeni emniyet müdürlüğü binası 21 Şubat'ta ihale edilecek.

Vali Okay Memiş, konuyla ilgili Kelkit Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Hasan Taşan'dan brifing aldı.

Mevcutta ilçede bulunan bölge trafik denetleme istasyonu arazisinde 2 bin 821 metrekare arazi üzerine yapılacak olan 4 katlı yeni hizmet binası İl Özel İdaresi tarafından 21 Şubat tarihinde ihale edilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü yatırım programında bulunan tesisle ilgili sunum eşliğinde bilgi alan Vali Okay Memiş, yaptığı açıklamada uzun süredir takip edilen Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının Selçuklu mimarisi ve yöre mimarisine uygun olarak yapılacağını belirterek, tesisin şimdiden hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi.



"Yerleşim yerinin asayişini önce o memlekette yaşayan insanlar sağlar"

Tesisin bir yılda tamamlanacak şekilde ihale edileceğini dile getiren Vali Memiş, "İnşallah burada asayişin temininde arkadaşlarımıza kolaylık sağlar bu binamız. Bir yerleşim yerinin asayişini önce o memlekette yaşayan insanlar sağlar. Bir kentin asayişi doğrudan görevi olmamakla birlikte öncelikle Belediye Başkanına emanettir, o köyün muhtarına emanettir. Eğer o köyün, beldenin, ilçenin ileri gelenleri yönetimlerini ve idarelerini adaletli bir şekilde yaparlarsa, kamu kaynaklarını çarçur etmeyip, başkalarına peşkeş çekmezlerse o memlekette huzur olur. O memlekette huzur olması emniyetin ve jandarmanın işini kolaylaştırır" dedi.



Kelkit emniyetine yeni araç

Toplantının ardından Hükümet Konağı önünde Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine tahsis edilen yeni görev aracının anahtarı Vali Okay Memiş tarafından İlçe Emniyet Müdür Vekili Hasan Taşan'a teslim edildi.

Toplantıya Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, Belde Belediye Başkanları ve yetkililer katıldı.

01.02.2017 15:50:48 TSI

