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Petrol-İş Sendikası delege seçimi yapıyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanlığına bağlı üyeler delege seçimi yapıyor.

Daha önceki günlerde başlayan delege seçimini her ünite ayrı ayrı yapıyor. Son olarak Adıyaman merkezde delege seçimi yapılıyor. Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Ali Tırpan, delege seçiminin ardından genel kurulun yapılacağını belirterek, "Ünitelerimizin delege seçimini yapıyoruz. Buradan seçilen delege arkadaşlarımızla beraber, merkezimizin ve 16 şubemizin katılımı ile 11 Mart 2017 tarihinde genel kurul gerçekleştirilecek. Adıyaman'da 940 üyemiz var. Bu üyelerimiz 89 delegeyi belirleyecek. Şuan doğal delege olan 11 delege ile birlikte 100 delegemiz yeni yönetim ve başkanı belirleyecek" dedi.

(AHM)



01.02.2017 15:53:41 TSI

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