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AK Parti İl Engelliler Koordinasyonu Merkezi Başkanı Çoban'dan engelli maaşları açıklaması

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:50
AK Parti İl Engelliler Koordinasyonu Merkezi Başkanı Çoban'dan engelli maaşları açıklaması
AK Parti İl Engelliler Koordinasyonu Merkezi Başkanı Çoban'dan engelli maaşları açıklaması

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir İl Engelliler Koordinasyonu Merkezi Başkanı Soner Çoban, evde bakım ücreti ve 2022 Sayıla Kanuna göre ödenen, özürlü aylığı, yaşlılık aylığı, bakıma muhtaç engelli ve engelli yakını maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çoban, evde bakım ücretlerinin engelli vatandaşlara çok büyük kolaylık sağladığını belirtti. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen evde bakım ücreti sayesinde engelli vatandaşların kendi ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan Soner Çoban, "1 Ocak ile 30 Haziran 2017 tarihleri arasında evde bakım ücreti 960 Türk lirası olmuştur. 2017 yılı için evde bakım aylıkları hane kişi başına düşen aylık gelir sınırı 847 Türk lirası 16 kuruş olmuştur. Daha önceden ilimizde ve tüm Türkiye'de mevzuat gereği engelli bakımı ücreti alan vatandaşlarımızın bazı sebeplerden dolayı maaşlarının kesildiği ve bunlara ceza uygulaması engellileri son derece sıkıntıya sokmuştu. Engelli dernekleri ile beraber yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda teklif ettiğimiz yeni düzenleme Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'mızın da yoğun çabası sonuncunda torba yasadan çıkmıştır. Torba yasada çıkan bakım ücretine ilişkin yasada, 'Gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere fazla ve yersiz ödenen geri alınması gereken tutarları ile bundan doğan faizler 27 Ocak 2017 sayılı resmi gazete de yayınlandığı gibi af olmuştur. Resmi gazetede yayınlanan 2823 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu geçici 15. Maddesi 27 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir' hükmü yer almıştır" dedi.
2022 Sayıla Kanuna göre ödenen, özürlü aylığı, yaşlılık aylığı, bakıma muhtaç engelli ve engelli yakını maaşı kişi başı hesaplanırken asgari ücretin dikkate alındığını anlatan Soner Çoban, "Alınacak bu engelli maaşı miktarı ise memur aylık katsayısına göre hesaplanır. Buna göre memur aylık katsayıları da açıklandı. Katsayı rakamları göz önüne alındığında 1 Ocak 2017-31 Ocak 2017 tarihlerinde geçerli olmak üzere 2022 aylıkları için muhtaçlık sınırı 423,58 TL olmuştur. 2017 Yılı engelli maaş miktarları; 1 Ocak 2017 ve 30 Haziran 2017 tarihleri arasında, yüzde 40-69 engelli aylığı: bin 59,64 TL, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı: bin 1589,47 TL, yüzde 18 yaş altı engelli yakını aylığı bin 59,64 TL ve 65 yaş üstü yaşlılık aylığı: 705,62 TL" diye belirtti.
(İHA-MET-Y)

01.02.2017 15:55:40 TSI
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