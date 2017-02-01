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Satrançta Türkiye beşincisi oldu



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Özel Bahçeşehir Koleji 1. Sınıf öğrencisi Görkem Kırdök, Türkiye Satranç Şampiyonası 7 yaş kategorisinde beşinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 81 ilden gelen 205 sporcunun katıldığı, Antalya Topkapı Palace Hotel de düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında Aydın Bahçeşehir Koleji 1. Sınıf öğrencisi Görkem Kırdök, 7 yaş kategorisinde Türkiye 5.'si olarak milli sporcu olma hakkını elde etti.

Okul yetkililerinden yapılan açıklamada "Bu güzel başarıya imza atan öğrencimiz Görkem ile hem okulumuz adına hem de Aydın ili adına gurur duyuyoruz. Görkem'in başarılarının devamını diliyoruz" dediler.

(OD-MB-S)



01.02.2017 16:00:46 TSI

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