YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkiye'nin iki tarım makineleri deney merkezinden biri Söke'de

Türkiye'nin iki tarım makineleri deney merkezinden biri Söke'de



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ülke genelinde bulunan iki tarım makineleri deney merkezinden biri Söke'de

faaliyetlerini sürdürüyor.



Firmalar ürettikleri tarım makinelerini satışa çıkarmadan önce deney raporu alması gerekiyor. Bununla ilgili test ve deney yapabilme yetkisi Tarım Bakanlığı tarafından veriliyor. Türkiye'de Tarım Bakanlığı tarafından 17 kuruluşa yetki verilirken; bunlardan 11'i üniversiteler, 2'si ise Tarım Bakanlığı'nın kendi kuruluşu. Tarım Bakanlığı'nın kendi bünyesindeki tarım makineleri test laboratuvarının biri Ankara'da biri ise Söke'de bulunuyor.

Tarımsal alanda geniş hizmet yelpazesi bulunan Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM), tarım makineleri test laboratuvarını da bünyesinde barındırıyor. Sadece Söke ve çevresine değil Ege Bölgesi'nin birçok yöresinden gelen tarım makinelerini test eden laboratuvar, son dönemde İstanbul ve Adana gibi illerden gelen tarımsal ekipmanları dahi test etti. Laboratuvarda toprak işleme ekipmanları, ekim ve dikim makineleri, süt sağım makineleri, toprak tesviye ve hasat makineleri gibi çok çeşitli tarımsal ekipmanların deneyleri yapılıyor. Yapılan deneyler sonunda detaylı rapor veriliyor. Söke'deki Laboratuvarda Test Birim Sorumlusu Ziraat Mühendisi Erkan Toy, Ziraat Mühendisi Erdinç Şaşmaz ve Ziraat Mühendisi Necati Gürhan'ın başarılı çalışmalar ortaya koyuyor.

(LT-MB-Y)



01.02.2017 16:01:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER