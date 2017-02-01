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Samsat AK Parti İlçe Başkanı Erdem: "Samsat tarihinde görülmemiş oranda yatırım aldı"

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:56
Samsat AK Parti İlçe Başkanı Erdem: "Samsat tarihinde görülmemiş oranda yatırım aldı"
Samsat AK Parti İlçe Başkanı Erdem: "Samsat tarihinde görülmemiş oranda yatırım aldı"

(Fotoğraflı)

Fahrettin Çelik
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde son dört yılda 40 milyon TL bir yatırım alındığı bildirildi.
AK Parti Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem, Samsat ilçesine son dört yılda tarihinde görülmeyen oranda yatırım yapıldığını açıkladı. Son dört yılda Samsat ilçesine aktarılan kaynakları anlatan Başkan Erdem, Samsat ilçesine gönderilen KÖYDES, SODES, GAP, İKA, İl Özel İdaresi, İller Bankası, Kültür Turizm Bakanlığı, Belediye, eğitim, güvenlik ve sağlık yardımları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, köylere hizmet götürme birliği gibi yatırımlar hariç olmak üzere sadece yapım işleri için yaklaşık 40 milyon lire yatırım yapıldığını, bunun ise Samsat tarihinde ulaşılması güç bir rekor olduğunu ifade etti. Başkan Erdem, Samsat ilçesine feribot kazandırılması, tarımsal sulama için GES projesi, 20 dairelik emniyet lojmanı yapımı, hastane lojmanları, yeni devlet hastanesi yapımı, ilçe jandarma komutanlığı lojmanları, iki adet yeni okul yapılması ve 21 kilometrelik yolun genişletilerek yeniden asfaltlanması gibi çalışmaların neredeyse tamamının bitirildiğini belirtti. Başkan Erdem, "Samsat ilçesi köyleri ile birlikte 8 bin nüfuslu küçük bir ilçedir. Devlete verdiği aldığının yanında yok denecek kadardır. Buna rağmen Samsatlı insanımız Devletine olan bağlılığı, partimize olan teveccühü ve dürüstlüğünün karşılığını almaktadır. Samsat ilçemizin rutin ödemelerini hesaba katmadan, güvenlik, iletişim, eğitim, sağlık, sosyal yardımlar gibi harcamaları dışında son dört yılda 40 milyon lira yatırım almıştır. Suyu, yolu, elektriği olmayan köyümüz kalmamıştır. Bu yılki çalışmalar ile birlikte köy içi kilitli parkesi olmayan köyümüz de kalmayacaktır. Her köyümüzde birer adet köy konağı bulunmaktadır. Bütün bu hizmetler Ak Parti hükümeti döneminde yapılmıştır. Son dört yılda 40 milyon liralık bir yatırım alan Samsat ilçemizde hizmetleri kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Samsat halkı bunun çok daha ötesinde hizmete layıktır. Bizler gerek seçilmişler, gerekse de atanmışlar olarak, halkımızla da el ele vererek ilçemizi bir adım daha ileriye götürmenin çabası içerisindeyiz. Samsat halkı hizmetlerin en iyisine layıktır. Halkımız Ak Parti'ye güveniyor. Ak Parti ise halkımız için çalışıyor. Son dört yılda 40 milyon liralık bir yatırım almamızda emeği geçen başta TBMM Başkan Vekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere diğer sayın milletvekillerimize, valilerimize, ilçemiz kaymakamlarımıza, belediye başkanımıza ve emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(FÇ-SD-Y)

01.02.2017 16:01:25 TSI
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