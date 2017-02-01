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Büyükşehir'den ulaşım uyarısı



ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle güney ilçelerine ulaşım konusunda zorunlu haller dışında resmi kurumların uyarıları doğrultusunda hareket edilmesi uyarısında bulunuldu. Açıklamada, şöyle denildi: "İlimizde etkili olan kar yağışı ve tipi karayolu ulaşımında görüş mesafesini yer yer sisle birlikte 1 metreye kadar düşürebilmektedir. Vatandaşlarımızın çok gerekli olmadıkça özellikle güney ilçelerine kar yağışı ve tipi dininceye kadar ulaşım konusunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

(ERZ-AT-Y)



01.02.2017 16:02:00 TSI

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