Büyükşehir'den ulaşım uyarısı
ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle güney ilçelerine ulaşım konusunda zorunlu haller dışında resmi kurumların uyarıları doğrultusunda hareket edilmesi uyarısında bulunuldu. Açıklamada, şöyle denildi: "İlimizde etkili olan kar yağışı ve tipi karayolu ulaşımında görüş mesafesini yer yer sisle birlikte 1 metreye kadar düşürebilmektedir. Vatandaşlarımızın çok gerekli olmadıkça özellikle güney ilçelerine kar yağışı ve tipi dininceye kadar ulaşım konusunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."
(ERZ-AT-Y)
01.02.2017 16:02:00 TSI
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