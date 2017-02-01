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Fırtına domates serasını vurdu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ı Kahta ilçesinde hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtına 8 dekarlık seranın çatısını uçurdu.

Kahta ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı. Saatte hızı 70 kilometreyi bulan fırtına Kahta ilçesine bağlı Erikdere Köyü civarında kurulan 8 dekarlık serasının yüzde 25'lik alanında hasara neden oldu. Domates üreticisi Zeki Köse, zararlarının yüksek olduğunu belirterek, "Geceden bu yana devam eden fırtına seramıza zarar verdi. Seramızın çatı kısmının zarar görmesiyle birlikte 70 adet fidemiz soldu. Soğuktan dolayı dölleme tutmayan salkım sayısı yaklaşık 10 gün içerisinde belli olacaktır. Fırtına nedeniyle sadece seramızın çatısı değil aynı zamanda ürünlerimizde zarar gördü bu nedenle yaklaşık 50 bin TL zararımız mevcuttur" dedi.

(HT-SD-Y)



01.02.2017 16:02:52 TSI

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