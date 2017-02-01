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Tozlu Camii Vakfı'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Tozlu Camii Vakfı Başkanı Tarık Pekerken ve Yönetim Kurulu Üyeleri Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret etti.

Tozlu Camii Kebiri ve Külliyesi Vakfı Başkanı Tarık Pekerken ve Yönetim Kurulu Üyeleri, vakfın mütevelli heyetinde olan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret ederek, vakfa verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Tozlu Camii'nin Sakaryalılar için tarihi bir önem taşıdığını belirten Pekerken, "1837 yılında ahşap olarak inşa edilen, 1943 depreminde yıkılarak 1965 yılında tekrar ibadete açılan Tozlu Camii'nin son olarak 17 Ağustos depreminde yine yıkıldığını ve yine vakıf yönetimi ve mütevelli öncülüğünde caminin 2009 yılında ibadete açıldığını söyledi. Deprem sonrası tarihi Tozlu Cami'ne sahip çıkmak ve yaşatmak amacıyla, harekete geçilerek, Sakarya halkının da desteği ile 2 Aralık 2005 yılında Tozlu Camii Kebiri ve Külliyesi'nin temeli atıldığını ifade eden Pekerken, "Toplam 4 bin 700 metrekarelik bir alan üzerine yapılan camimiz, 2 bin kişi kapalı alan, 700 kişilik açık alan ve 250 metrekarelik bir kadınlar mescidi ile hizmet veriyor. Ramazan bayramına kadar da camimizin minaresini bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cami mütevelli heyetinde Sakarya Valiliği, Adapazarı Belediyesi, Diyanet, Ticaret Borsası, SATSO ve Baro'nun bulunduğunu ifade eden Pekerken, "Camimizle ilgili bazı küçük sorunlarımız vardı. Camimizin sorunlarının çözümünde aynı zamanda mütevelli heyetimiz olan Adapazarı Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Dişli'nin büyük desteği oldu. Bizden maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, Sakarya halkının her zaman manevi değerlerine sahip çıktığını belirterek, "Tozlu Camii Yönetim Kurulu Üyelerini ve tüm mütevelli heyetini kutluyorum. Geçmişte emek verenler de dâhil, ilimizde büyük bir hizmet kazandırdınız. Tozlu Cami bizim yaşatmamız gereken, şehirdeki manevi değeri yüksek olan bir camimizdir. Bu anlamda tekrar hizmete kazandırılmasında, öncülük eden vakıf başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile tüm mütevelli heyeti üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(BCT-İÇ)



01.02.2017 16:03:17 TSI

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