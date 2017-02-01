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İnegöl'de temizlik hamlesi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi, temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2016 yılı faaliyetleri hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Temizlik İşleri ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2016 yılını verimli etkin bir şekilde geçirdi. Biz aklımızı, gönlümüzü ve belediyecilik birikimimizi ortaya koyarak, İnegöl'ün çevre dostu ve yeşil alanlarıyla marka olması için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir İnegöl için mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını söyleyen Alinur Aktaş, "2016 yılı içerisinde 180 personel 28 araç ile vatandaşımıza katı atıklarının toplama ve şehir temizliği hizmeti verildi. İşlek noktalardan her gün gün aşırı olmak üzere katı ve mesken atığı toplandı. İlçemizde bulunan sanayideki boş arsaların, camilerin ve 11 pazaryerinin yıl içerisinde rutin olarak temizlenmesi yapıldı. Şehrimizin cadde ve sokaklarında girmediğimiz yer kalmadı. Şehrimizin daha temiz olması için her gün şehrimizi baştan aşağıya temizliyoruz" diye konuştu.

(MŞ)



01.02.2017 16:04:16 TSI

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