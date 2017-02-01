YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kdz. Ereğli eski çöplüğü rehabilite edilecek

Kdz. Ereğli eski çöplüğü rehabilite edilecek



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Uysal, Kırmacı Mahallesi'nde uzun yıllarda çöp toplama alanı olarak kullanılan yerin rehabilistasyon projesi için meclisten yetki istedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Meclisi'nin 2017 yılı Şubat ayı meclis toplantısı Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonunda gerçekleştirdi. Meclis toplantısı öncesi gündem dışı bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin'in üzüntüsünü yaşadığını bildirdi ve başsağlığı diledi. Uysal, aynı gün Kilim'lide yaşama veda eden son Kore Gazisi Şevket Akkuş'a da Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kırmacı çöplüğünü rehabilite etmek için harekete geçtiklerini belirtti ve Kırmacı Mahallesinde yer alan Düzensiz Evsel nitelikli Katı Atık Depolama Alanı Rehabilitasyonu Projesi'ni meclis gündemine taşıdı. Proje için İller bankasından 8 milyon 190 bin 347,83 lira tutarında kredi kullanılması maddesi ilgili komisyona oy birliğiyle havale edildi.

2017'de 60 bin ton asfalt dökülecek

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 2017 yılı içerisinde 60 bin ton asfalt dökmek için planlama yaptıklarını belirterek, İller Bankasından 12 milyon TL avantajlı kredi alınması konusunu meclis gündemine taşıdı. İlgili madde oy birliğiyle Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.

Gündemde bulunan aralarında sözleşmeli personel istihdam edilmesinin görüşülmesi, resmi kurumlara ve şahıslara ait imar tadilat taleplerinin görüşülmesi, belediyeye yeni araç ve iş makinesi alınmasının görüşülmesi gibi diğer maddelerde karara bağlandı.

(VK-İÇ)



01.02.2017 16:04:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER