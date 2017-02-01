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Şahyar'ın altyapısı yenileniyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir Şahyar Mahallesinin içme suyu hattının modernizasyonunu sağlamasının ardından mahalleye sıfırdan kanalizasyon hattı inşa etme çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, dayanıklı altyapı sistemleri inşa ederek vatandaşlara kesintisiz hizmet ulaştırıyor. Alaşehir'in Şahyar Mahallesinde 5 bin 700 metre uzunluğundaki eski içme suyu hattını sağlıklı bir yapıya kavuşturan MASKİ ekipleri, kanalizasyon hattı çalışmalarına da ara vermeden başladı. Daha önce kanalizasyon hattı bulunmayan mahalleye 5 bin 700 metre uzunluğunda hat döşeniyor. MASKİ'nin mahalleye sunduğu hizmetle birlikte Şahyar'ın tüm altyapı ağı kullanışlı ve sağlam bir hale getirilecek. Altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından mahalleye kilit parke taşı döşenecek.



"Büyük bir sıkıntıdan kurtulduk"

20 yıl önce yapılmış ve sürekli patlaklar yaşanan eski içme suyu hattının yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahyar Mahalle Muhtarı Ramazan Bayram, "Mahallemizde kanalizasyon hattımız bulunmuyordu. İçme suyu hattımızı yenileyerek bizi büyük sıkıntıdan kurtaran MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallemize kanalizasyon hattı döşüyor. Şahyar Mahalle sakinleri olarak biz çalışmalardan memnunuz. Cengiz Başkanı'mızdan Allah razı olsun" dedi.

(SC-Y)



01.02.2017 16:06:11 TSI

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