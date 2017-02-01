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GMİS, "Şahin'i kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz"



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin'in vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Başsağlığı mesajı şöyle; "Kozlu Belediye Başkanımız Sayın Ertan Şahin'in vefatından dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz. Değerli Belediye Başkanımız Şahin, Kozlu'daki eserleri ve hizmetleriyle daima anılacaktır. Genç yaşta, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat eden Sayın Ertan Şahin'e Allah'tan rahmet dileriz. Mekanı Cennet olsun. Başta ailesi ve Kozlu halkı olmak üzere tüm sevenlerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz."

(OA-OA-Y)



01.02.2017 16:06:25 TSI

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