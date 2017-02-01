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Yıldırım'da riskli binalar yıkılıyor



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı riskli yapılarla mücadele çalışmaları sürüyor. 2014-2016 arasında 984 bina yıkılarak yerlerine bin 873 güvenli yapı inşa edildi.

2014-2016 yılları arasında güvenli olmayan 865 konut yıkılarak yerine bin 726 daire inşa edilirken, 119 adet işyeri yıkılıp 147 adet yeni dükkan yapıldı. Aşırı göç neticesi kangren haline gelen kaçak yapılaşmayla birlikte sayısı fazla olan riskli yapılara kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İdeal şehir Yıldırım hedefimiz doğrultusunda böyle bir yapılara göz yummuyoruz. Yıldırım artık, güvenli konutları, sosyal donatı alanları ve geniş yollarıyla örnek bir şehir olacak" dedi.

Yıldırım'ı modern bir şehir haline getirmek için Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm hamlesine devam ettiklerini hatırlatan Edebali, "Riskli ve güvenli olmayan yapılar tehlike arz ediyor. Deprem kuşağında yer alıyoruz. İnsanlarımızın canlarını tehlikeye atamayız. Modern ve güvenli konutlarda yaşamak herkesin hakkı. Bu şuurla bir taraftan hemşerilerimize güvenli konutlar inşa ederken, diğer taraftan da kent estetiğine uygun modern bir Yıldırım inşa ediyoruz. Bunu yaparken de temel dayanağımız hemşerilerimizin desteği olacak. Güvenli, modern ve yaşanabilir şehir hedefimizi Yıldırımlılarla birlikte el ele vererek gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



01.02.2017 16:09:54 TSI

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