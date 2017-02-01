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Aydemir'den EYOF 2017 daveti

- Aydemir: 'Metropollerde yatırım çağrımızı sürdüreceğiz'

- Aydemir: Sayın cumhurbaşkanımıza bir kez daha minnettarız



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Valisi Vasip Şahin'i ziyaret ederek, 'Sizi ve şahsınızda tüm İstanbul halkını, Kış Turizm ve Sporları alanında Dünya Kenti olan Erzurum'un EYOF 2017 bazında ortaya koyacağı vizyon ve kaydedeceği küresel turizm ve sportif sinerjiyi, Kış Sporları alanındaki tarihi dönemi paylaşmaya davet ediyoruz' dedi.

AYDEMİR'TEN TANITIM VE DAVET ZİYARETİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Valisi Vasip Şahin'i makamında ziyaret etti. Vali Şahin'i Erzurum'da 11-18 şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan EYOF 2017 organizasyonuna davet eden Milletvekili Aydemir, Cazibe Merkezi Projesi kapsamında yatırımcıların Erzurum'a yöneltilmesi için destek istedi.

VALİ ŞAHİN'DEN DESTEK SÖZÜ

İstanbul Valisi Vasıf Şahin ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cazibe Merkezi Projesini çok önemli bulduklarını, Erzurum'a yatırım yönlenmesi konusunda her türlü çabayı göstereceklerini bildirdi. Vali Şahin Erzurum EYOF 2017 organizasyonu için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

AYDEMİR'İN DEĞERLENDİRMESİ

Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, EYOF 2017'nin, Erzurum'un küresel ölçekte bir Dünya Kış Turizm ve Spor kenti olduğu gerçeğinin bir kez daha teyid ve onayı olacağını kaydederek, 'Winter Universiade 2011'i Erzurum'a taşıyarak ilimizi dünya vitrinine çıkaran, talimatlarıyla hayata geçirilen 1 milyar dolarlık yatırımla Erzurum'u Dünya ölçeğinde bir Kış Turizm ve Spor Kenti vasfına kavuşturan sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz. EYOF 2017 Erzurum Organizasyonu sayın Cumhurbaşkanımızın bahşettiği Kış Turizm ve Spor Kenti vizyonumuzun bir kez daha Dünya'ya açılımıdır. Sayın Valimizle yaptığımız görüşmede şahsını ve İstanbulluları bu devasa organizasyona davet ettik. Ayrıca Erzurum için ekonomik bağlamda hayati önem taşıyan Cazibe Merkezi uygulamasını paylaşarak, ilimiz dışındaki yatırımcıların Erzurum'a yönelmesi konusunda destek istedik. Bu girişimlerimizi diğer metropol illerde de sürdürecek, özellikle EYOF 2017 ile bir kez daha öne çıkan Turizm Kenti imajımızı tanıtım odağında paylaşacak, Cazibe merkezi programı kapsamında yatırımcılara Erzurum'u tanıtacağız.' dedi.

(ERZ-AT-Y)



01.02.2017 16:10:31 TSI

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