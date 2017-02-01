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Kavşak Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:07
Kavşak Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
Kavşak Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi şehir genelinde yürüttüğü kavşak yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar şehir merkezinde bulunan Eski Otogar, Dörtyol, 3. Ordu, SGK ve Mimar Sinan kavşaklarında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıl ise şehir merkezinde bulunan 5 kavşakta daha yenileme çalışması gerçekleştirilecek.
Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Bu güne 5 kavşakta yenileme çalışması gerçekleştirdik. Şehrimizin vitrini konumundaki kavşaklarda farklı dokular işleyerek mevsim şartlarına uygun peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl 5 kavşakta daha çalışma gerçekleştirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.
(FG-AT-Y)

01.02.2017 16:11:04 TSI
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