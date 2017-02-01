YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gençler Boks Şampiyonası'nda Mustafa Kuşgözoğlu, gümüş madalyaya uzandı

Gençler Boks Şampiyonası'nda Mustafa Kuşgözoğlu, gümüş madalyaya uzandı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda Kastamonulu sporcu Mustafa Kuşgözoğlu, gümüş madalya kazandı.

Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Mustafa Kuşgözoğlu, çıktığı 5 karşılaşmalardan 1 tanesini kaybetmesi sonucu gümüş madalyanın sahibi oldu. Büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyen Boks Antrenörü Yılmaz Kırkbeşoğlu, antrenörlük kariyeri boyunca elde ettiği sayısız zafere bir yenisini daha eklediklerini ifade ederek, Türkiye ikincisi olan sporcusu Mustafa Kuşgözoğlu'nun başarısının temelinde sabır, alın teri ve disiplinli çalışmanın yattığını kaydetti.

Mustafa Kuşgözoğlu'nun 4 yılı aşkın süredir Kastamonu adına ringlere çıktığını belirten ve olimpik branşlar arasında yer alan boksta madalya almanın kolay olmadığına dikkat çeken Antrenör Yılmaz Kırkbeşoğlu, gösterdiği bu başarıdan dolayı sporcusunu canı gönülden kutladığını belirtti.

Boksun diğer mücadele sporlarından farklı olduğunu ve madalya alıp Türkiye derecesi yapabilmek için bir şampiyonada en az 5-6 galibiyet elde etmek gerektiğini belirten Kırkbeşoğlu, "Sporcum yaklaşık 4 yıldır şampiyonalara hazırlanıyor. Bundan önce katıldığımız Türkiye şampiyonalarında bir ya da iki maç kazanıp elenmiştik. Yalova'da düzenlenen şampiyonada yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdik. Toplamda 5 maç yaptık ve 4'ünü kazandık. Kaybettiğimiz tek maçta ise rakibimizle aramızda 1 puan fark vardı. Bu başarı kolay elde edilmedi. Sabrettik, planlı ve disiplinli bir çalışma sergiledik. Kastamonu'ya gençler gibi çok önemli bir kategoride Türkiye ikinciliği kazandırdık, gümüş madalya getirdik. Bu madalyayı iller arasında, bölgeler bazında ya da sayılı sporcunun katıldığı özel bir turnuvada almadık. Yalova'daki bu önemli şampiyonaya yaklaşık 600 sporcu katıldı. Sporcumuz Mustafa Kuşgözoğlu'nun sıkletinde ise toplam 29 boksör ringe çıktı, kıyasıya mücadele etti. Sporcumuzun kazandığı bu madalya alın terinin bir ürünüdür, özel turnuvalarda alınan madalyaların nefis tatmin etmekten başka anlamı, gerçekliği ve başarı öyküsü olmaz. Alın teriyle, mücadeleyle hak edilerek kazanılan madalya sporcunun geleceğini belirler. Kıymetli olan madalyada budur. Bizde böylesi bir başarıya imza atmanın haklı gurur ve onurunu yaşıyoruz" dedi.

Sporcusu Mustafa Kuşgözoğlu'nun bu başarısını arttırarak devam ettireceğine inandığını ifade eden Antrenör Yılmaz Kırkbeşoğlu, sporcusunun milli takıma davet edileceğine de inandığını vurguladı. Aytaç Eruz Lisesi'nde eğitim öğretimini sürdüren Mustafa Kuşgözoğlu'nun ulusal şampiyonalarda Kastamonu'yu başarıyla temsil ettiği gibi uluslararası organizasyonlarda da Türkiye'ye yakışır şekilde mücadele edeceğinden kuşku duymadığını belirten Kırkbeşoğlu, "Türkiye şampiyonalarında sıkletlerinde şampiyon ve ikinci olan boksörler genel olarak Milli takıma davet edilmektedir. Bu çerçevede sporcumun da Milli takım kampına davet edileceğini düşünüyorum. Ulusal şampiyonalarda Kastamonu'yu başarıyla temsil eden Mustafa Kuşgözoğlu'nun Milli takımla Uluslararası organizasyonlarda da üstün başarı sergileyeceğinden kuşku duymuyorum" diye konuştu.



"Bu başarıyı elde etmek için büyük emek harcadım"

Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan ve Türkiye ikincisi olma başarısı gösteren Mustafa Kuşgözoğlu, şampiyonada elde ettiği başarısının kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Hedefinin Milli Takım olduğunu söyleyen Kuşgözoğlu, "4 yıldır bu şampiyonaya hazırlanıyor. Daha önce Bolu, Muğla ve Konya'da Türkiye şampiyonalarına katıldı. Kolay kaybetmedim ama derece elde edecek bir başarıda gösteremedim. Yalova'daki şampiyonaya çok daha iyi hazırlandım ve daha konsantre olarak gittim. Yaklaşık 1 hafta süren bu şampiyonada 5 maç yaptım. Bu karşılaşmaların 4'ünü kazandım. Final maçında ise 1 puanla kaybederek Türkiye ikincisi oldum. Kastamonu'ya Türkiye derecesiyle döndüğümüz için mutluyum" şeklinde konuştu.

(Vİ-OGZ-Y)



01.02.2017 16:12:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER