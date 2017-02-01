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Yıldırım'da kültür ve sanat faaliyetleri



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, şubat ayında da önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

Kültür sanat programlarıyla sanatseverlerin kültür durağı haline gelen Yıldırım Belediyesi, şubat ayında da zengin bir program takvimi hazırladı. Adile Naşit Tiyatrosu, öğrencileri ücretsiz olarak eğlendirmeye şubat ayında da devam ediyor.Osmanlı'dan Günümüze Darbeler, Kahveden Kıraathaneye, Nihat Hatipoğlu ile Mahalle Sohbetleri gibi programlar bu ay da devam edecek.

İlçede sosyal ve kültürel hamle başlattıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Kültür mirasımıza sahip çıkıyor, ilçemizin potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için gayret ediyoruz. Atölyeler, söyleşiler, konserler, tiyatro gösterimleri, sergiler, sempozyumlar, paneller ve kültür sanat kursları ile dolu dolu geçen bir yılın ardından hızımızı kaybetmeden 2017 yılında da devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

(MŞ)



01.02.2017 16:13:20 TSI

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