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Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen;

- "Çorum'un tanıtımını yeteri kadar yapamıyoruz"



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen, turizmden istenilen payı alması için tanıtımının yapılması gerektiğini söyledi.

Çorum'da alternatif turizm alanlarının oluşturulması gerektiğini dile getiren Gökmen, "Kapadokya'da böyle bir çalışma yaptık. Bölgenin kamp merkezi haline gelinmesini sağladık. Kapadokya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak çalışma yaparak futbol sahalarının sayısını artırdık. Böylece 1, 2 ve 3. Lig takımlarının bölgede kamp yapmalarını sağladık. Bu halen o bölgede devam ediyor. 130-140'a yakın takım Kapadokya'ya geliyor. Buda bölgenin ekonomisini canlı tutuyor. Çorum'da da böyle bir projeyi hayata geçirmek istedik. Konuyla ilgili Gençlik ve spor il müdürümüz Haşim Eğer ile konuyu paylaştık. Kendisi de gelen takımlara yardımcı olacağını söyledi. Bu görüşmeden sonra çeşitli girişimlerimiz oldu. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Çorum'un turizmdeki yerinin çok önemli olduğunu ancak yeterince tanıtılamadığını dile getiren Gökmen, "Yurt içindeki fuarlara katılım sağlanıyor. Ancak bunu bir adım öteye taşıyarak daha profesyonel şekilde yurt dışındaki fuarlara da katılınması gerektiğini düşünüyorum. Tanıtımlar sadece İzmir'de ve İstanbul'daki tanıtımlarla sınırlı kalmamalı. Diğer illerde yapılan tanıtım fuarlarına gidilmesinde de yarar görüyorum. Bu konuda Uğur Grup olarak katkı sağlamaya hazırız. Ayrıca Tanıtım Komitesi kurulmalı. Valiliğimiz öncülüğünde profesyonel kişilerden kurulacak olan komitenin tanıtıma çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

2016 yılına kadar olan süreçte kente gelen yabancı turist sayısının beklentilerin üzerinde olduğunu, 2016 yılında yaşanan olumsuz gelişmelerden kaynaklı turist sayısında azalma yaşandığını dile getiren Gökmen, "Şuanda da yok noktasında diyebiliriz. Ülke genelinde turizmde kriz yaşanıyor. İnşallah bunun en kısa sürede aşılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İç turizmin canlandırılması gerektiğini dile getiren Gökmen, otellerinde konaklayan yabancı turist sayısında geçtiğimiz yıl yüzde 15 seviyelerinde azalma yaşandığını sözlerine ekledi.

(MMY-BÖ)



01.02.2017 16:17:12 TSI

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