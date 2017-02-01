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Vali Çelik, Kırım Türklerini ziyaret etti



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek binasına gelişi esnasında Yönetim Kurulu Başkanı Evren Olcay ve kurul üyeleri tarafından karşılanan Vali Çelik, dünyanın birçok yerinden Eskişehir'e gelen insanın kendi kültürünü yaşatmaya çalıştığını söyledi. Ortak bir fikir ve aynı düşünce etrafında toplanan insanların gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklara aktarmasının önemine değinen Vali Çelik, ziyaret esnasında duygularını dile getirerek, "Çeşitli nedenlerden dolayı zamanında Eskişehir'e göç eden Kırımlı kardeşlerimiz, geçmişini unutmayarak birlik ve beraberlik içerisinde gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışıyor. Bizde, Eskişehir Valiliği olarak elimizden geldiği kadar bu birlikteliklere ortak oluyor ve kardeşlerimizin sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz" dedi.

Eskişehir'in kuruluşunun çok eski tarihlere dayandığını hatırlatan Vali Çelik, kentteki eğitim, sağlık, ticaret, sanayi, kültür ve turizm fonksiyonlarının yeniden yapılanmasıyla birlikte, şehirdeki görünümün değiştiğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti yönetim kurulu adına ifade eden Başkan Olcay da, 11 mahallede ikamet eden Kırım Tatarlarının kentte yaklaşık 130 bin kişi olduğunu belirtti. 1972 yılında kurulan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Olcay, tam bir dayanışma ve uyum içerisinde herkese yakın olduklarını söyledi.

(KÇ)



01.02.2017 16:18:10 TSI

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