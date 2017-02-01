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Mersin Şehir Hastanesi 6 Şubat'tan itibaren hasta kabulüne başlayacak

- Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamşarı:

- "Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız tarafından 3 Şubat'ta açılacak olan şehir hastanemiz, son hazırlıkların tamamlanmasıyla 6 Şubat'ta hasta kabulüne başlayacak"

- "Bu tarihe kadar Mersin Devlet Hastanemizi hizmet vermeye devam edecek"



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MERSİN (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı törenle 3 Şubat Cuma günü açılacak olan Mersin Şehir Hastanesi, 6 Şubat'tan itibaren hasta kabulüne başlayacak. Bu tarihe kadar Mersin Devlet Hastanesi Mersinlilere hizmet vermeye devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, hastanenin açılması için titizlikle çalıştıklarını ve hasta kabul aşamasına geldiklerini belirtti. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çaba harcadıklarını ve çalışmaların tamamladığını aktaran Çamsarı, "Şehir hastanemiz artık kabul aşamasına geldi. Hastanede son kontrolleri yaptık ve hizmete hazır hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından 3 Şubat Cuma günü açılışı yapılacak olan Mersin Şehir Hastanesi son hazırlıklarını tamamladı. 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren de hasta kabulüne başlayacak. Mersin Devlet Hastanemiz de aynı tarihe kadar hizmet vermeye devam edecek. Şehir hastanemizdeki çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yaptık ve hastaneyi vatandaşlarımızın hizmetine hazır hale getirdik. En küçük prizden son teknoloji cihazın çalışmasına kadar kontroller yaptık. Mersinimiz için hayırlı olsun" dedi.

Hizmetin kamu garantisinde olduğunu anımsatan Çamsarı, "Kamu ve özel işbirliğinde sağlık hizmeti tamamen kamunun garantisinde. Vatandaşlarımız daha önceki kamu hastanelerinde hangi hizmeti ne şartta alıyorlarsa şehir hastanemizde de alacaklar. Bu kamunun bir sağlık hizmetidir. Bin 294 hasta yatak kapasitesine sahip hastanemizde Mersinlilerin talep durumuna göre yeni alanlar ve uzman kadrolar oluşturabiliriz" diye konuştu.

Çamsarı, sorunsuz sağlık hizmeti için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

(KRY-Y)



01.02.2017 16:19:08 TSI

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