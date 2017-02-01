01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Güvençer kurum ziyaretlerine devam ediyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:15
Vali Güvençer kurum ziyaretlerine devam ediyor
Vali Güvençer kurum ziyaretlerine devam ediyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında AKSA Manisa Doğalgaz A.Ş. Bölge Müdürlüğü ve PTT Başmüdürlüğünü ziyaret etti.
İlk olarak AKSA Manisa Doğalgaz A.Ş. Bölge Müdürlüğüne giden Vali Güvençer, Müdür İbrahim Başaran'ı ziyaret ederek kurumun iş ve işlemleri hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.
Daha sonra PTT Başmüdürlüğüne giden Vali Güvençer burada Müdür Vekili Bilal Özlü'yü ziyaret etti. Özlü, kurumun kapasitesi, personel durumu ve Manisa'daki PTT hizmetleri hakkında Vali Güvençer'e bilgi verdi. Özlü, kurum bünyesinde verdikleri posta, bankacılık ve lojistik hizmetleri ile vatandaşların işlerini kolaylaştırmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.
Vali Güvençer, PTT'nin verdiği hizmetlerin zaman ile yarışmayı gerektirdiğini, hizmetin gecikmesi durumunda vatandaş memnuniyetinin azalabileceğini, bu nedenle hizmet verirken çok titiz davranmak gerektiğini belirterek PTT'nin başarılı çalışmalarından dolayı Müdür Vekili Bilal Özlü'yü ve personeli tebrik etti.
PTT Başmüdürlüğü personelini de görev yaptıkları birimlerinde ziyaret ederek tanışan Vali Güvençer tüm personele başarılar diledi.
(SC-Y)

01.02.2017 16:21:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Şahyar'ın altyapısı yenileniyor
YEREL

ŞAHYAR'IN ALTYAPISI YENİLENİYOR
Hak sahiplerinin ev sevinci
YEREL

HAK SAHİPLERİNİN EV SEVİNCİ
Manisa TÜGVA 2017 yılını planladı
YEREL

MANİSA TÜGVA 2017 YILINI PLANLADI
Kanser oranı hızla yükseliyor
YEREL

KANSER ORANI HIZLA YÜKSELİYOR
Engelli aday memurlar eğitime başladı
YEREL

ENGELLİ ADAY MEMURLAR EĞİTİME BAŞLADI
Salihli hentbolde yenilgisiz lider
YEREL

SALİHLİ HENTBOLDE YENİLGİSİZ LİDER
Tezhip Kursuna büyük ilgi
YEREL

TEZHİP KURSUNA BÜYÜK İLGİ
İlköğretimde bir ilk: 'Okul zabıtası'
YEREL

İLKÖĞRETİMDE BİR İLK: 'OKUL ZABITASI'
Salihli Belediyespor, Ümitler Judo 1. Ligine yükseldi
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR, ÜMİTLER JUDO 1. LİGİNE YÜKSELDİ
Şadan, beyannameler hakkında uyarılarda bulundu
YEREL

ŞADAN, BEYANNAMELER HAKKINDA UYARILARDA BULUNDU
Manisa'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Salihli esnaf kefalete &quot;Gelişim ve uyum&quot; eğitimi
YEREL

SALİHLİ ESNAF KEFALETE "GELİŞİM VE UYUM" EĞİTİMİ
Kiraz Pazarı sezona hazır olacak
YEREL

KİRAZ PAZARI SEZONA HAZIR OLACAK
Karataş Anadolu Lisesi'nden TÜBİTAK'a 2 proje
YEREL

KARATAŞ ANADOLU LİSESİ'NDEN TÜBİTAK'A 2 PROJE
Yunusemre U-11 Cup sona erdi
YEREL

YUNUSEMRE U-11 CUP SONA ERDİ
Forum Magnesia bünyesine yeni bir mağaza kazandı
YEREL

FORUM MAGNESİA BÜNYESİNE YENİ BİR MAĞAZA KAZANDI
MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok oldu
YEREL

MHP KULA İLÇE BAŞKANI NAZIM BAYTOK OLDU
Mahallelerin yolları yapılıyor
YEREL

MAHALLELERİN YOLLARI YAPILIYOR
Büyükşehirli judoculardan Türkiye derecesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİRLİ JUDOCULARDAN TÜRKİYE DERECESİ
Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Panelde fenalaşan gence ilk müdahaleyi TBB Başkanı Feyzioğlu yaptı
YEREL

PANELDE FENALAŞAN GENCE İLK MÜDAHALEYİ TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU YAPTI
Manisa'da &quot;Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz&quot; paneli
YEREL

MANİSA'DA "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ TARTIŞIYORUZ" PANELİ

Manisaspor, Ufuk Budak'ı transfer etti
YEREL

MANİSASPOR, UFUK BUDAK'I TRANSFER ETTİ
Akhisar Belediyespor'da çifte transfer
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR'DA ÇİFTE TRANSFER