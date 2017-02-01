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Vali Güvençer kurum ziyaretlerine devam ediyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında AKSA Manisa Doğalgaz A.Ş. Bölge Müdürlüğü ve PTT Başmüdürlüğünü ziyaret etti.

İlk olarak AKSA Manisa Doğalgaz A.Ş. Bölge Müdürlüğüne giden Vali Güvençer, Müdür İbrahim Başaran'ı ziyaret ederek kurumun iş ve işlemleri hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra PTT Başmüdürlüğüne giden Vali Güvençer burada Müdür Vekili Bilal Özlü'yü ziyaret etti. Özlü, kurumun kapasitesi, personel durumu ve Manisa'daki PTT hizmetleri hakkında Vali Güvençer'e bilgi verdi. Özlü, kurum bünyesinde verdikleri posta, bankacılık ve lojistik hizmetleri ile vatandaşların işlerini kolaylaştırmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Vali Güvençer, PTT'nin verdiği hizmetlerin zaman ile yarışmayı gerektirdiğini, hizmetin gecikmesi durumunda vatandaş memnuniyetinin azalabileceğini, bu nedenle hizmet verirken çok titiz davranmak gerektiğini belirterek PTT'nin başarılı çalışmalarından dolayı Müdür Vekili Bilal Özlü'yü ve personeli tebrik etti.

PTT Başmüdürlüğü personelini de görev yaptıkları birimlerinde ziyaret ederek tanışan Vali Güvençer tüm personele başarılar diledi.

(SC-Y)



01.02.2017 16:21:05 TSI

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