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ATSİAD yönetiminden kan bağışı



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş Adamları Derneği (ATSİAD) yönetim kurulu üyeleri İskenderun sahilinde bulunan Kızılay Evi'nde kan bağışında bulundular.

ATSİAD Başkanı Züher Bulgurcu ve yönetim kurulu üyeleri kan bağışı formunu doldurduktan sonra sırayla kan bağışlarını gerçekleştirmek için kontrollerini yaptırdılar.

ATSİAD Başkanı Züher Bulgurcu kan vermeden önce yaptığı açıklamada, "Verdiğimiz kan belki de denizde bir iki damladır. Ama alıcı olan insanların hayatını kurtaracağını biliyoruz. Tüm üyelerimizi de kan vermeye davet ediyoruz. Tabi üyelerimizin dışında tüm insanları kan bağışına, kan vermeye çağırıyoruz. Çünkü kan vermek hayat kurtarmak gibidir. Belki de vereceğiniz kan ile bir kişinin hayatını kurtaracaksınız" dedi.

Konuşmanın ardından ATSİAD yönetim kurulu üyeleri sırayla kan bağışında bulundular. İskenderun Kızılay Şube Başkanlığı da ATSİAD yönetimine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

(MSM-Y)



01.02.2017 16:21:34 TSI

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