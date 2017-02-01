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Cezaevi firarisi Muğla'da yakalandı

- Aydın'da sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ay önce tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden M.T. Muğla'da polise yakalandı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Aydın'da sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan 19 yıl cezaya çarptırılan ve yaklaşık 6 ay önce tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden M.T. Muğla polisinden kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan 19 yıl hapis cezası alan M.T., yaklaşık 6 ay önce Aydın'da yattığı açık cezaevinden firar etti. 6 aydır firarda olan M.T.'nin bir süre önce Yatağan İlçesi'ne gelerek ev kiraladığı bilgisine ulaşan Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.T.'nin kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda M.T. gözaltına alındı. Zanlı ilk ifadesinin ardından Aydın'a sevk edildi.

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan aranan şahıs uygulaması kapsamında Menteşe'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

(BT-İK)



01.02.2017 16:21:49 TSI

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