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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Milli Eğitim Müdürü Ateş'ten Belediye Başkan Yardımcısı Çiftçi'ye ziyaret

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:17
Milli Eğitim Müdürü Ateş'ten Belediye Başkan Yardımcısı Çiftçi'ye ziyaret
Milli Eğitim Müdürü Ateş'ten Belediye Başkan Yardımcısı Çiftçi'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde geçtiğimiz günlerde Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan Viranşehir Devlet Hastanesi Müdürü Aslan Çiftçi'yi ziyaret etti
Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Başkan Yardımcısı Aslan Çiftçi'ye hayırlı olsun temennisinde bulunarak, görevinde başarı diledi. Ateş, "Belediyedeki değişimden sonra inanıyor ve umuyoruz ki gerek kentsel, gerekse halka dönük yapılacak hizmetleri Viranşehir halkı aradaki farkı gözle görülür bir şekilde his edecektir. İmkânlar dâhilinde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak belediyemizle koordineli çalışmaya hazırız" dedi.
Başkan Yardımcısı Çiftçi ise ziyaretten duyduu memnuniyetini dile getirerek, "Viranşehir halkına hizmetin en iyisini götüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.Bunun için canla başla çalışacağız. Devletimizin ve belediyemizin hizmetlerinden, tüm imkanlarından ilçe halkının adil bir şekilde yararlanması için çalışacağız"dedi.
Aslan Çiftçi'nin makam odasında gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.
(EZ-SD-Y)

01.02.2017 16:22:03 TSI
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