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Büyükşehir'den İstanbul yolu üzerine yaya üst geçidi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:19
Büyükşehir'den İstanbul yolu üzerine yaya üst geçidi
Büyükşehir'den İstanbul yolu üzerine yaya üst geçidi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'na devredildikten sonra 15 Temmuz Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan hastane önüne yaya üst geçidi yapımı için ihale sürecini tamamlayarak yer teslimini yaptı. Yaya üst geçidi kısa sürede tamamlanıncaya kadar bölgedeki yaya trafiği sinyalizasyon ile sağlanacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'na devredilen ve 15 Temmuz Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan hastane önüne yapılacak yaya üst geçidinin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından ihaleyi alan firmaya yer teslimini yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, hastanenin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesiyle birlikte bölgeye yaya üst geçidi yapılması için projeleri hazırlayarak ihale sürecini başlattıklarını belirterek, ihale sürecinin bugün itibariyle tamamlanarak müteahhit firmaya yer tesliminin yapıldığını söyledi.
Hastane önüne yapılacak yaya üst geçidinin kısa sürede tamamlanıp hizmete gireceğini kaydeden Kılca, "Bölgeye yürüyen merdivenli, asansörlü, alttan ısıtmalı modern bir yaya üst geçidi kazandıracağız. Yaya üst geçidi tamamlanıncaya kadar bölgedeki yaya sirkülasyonunu göz önüne alarak, can ve mal güvenliğinin korunması adına sinyalizasyon çalışmasını bugün itibariyle tamamladık. İstanbul Yolu'nun akıcı bir trafiği var ama hastaneye ulaşımın sağlanması için geçici bir süre trafik ışıkları kullanılacak. Yaya üst geçidi kısa sürede tamamlandıktan sonra trafik ışıkları da kaldırılacak. Anlayışları için hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yolu üzerindeki 15 Temmuz Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önüne yaptırılacak yürüyen merdivenli, asansörlü ve alttan ısıtmalı yaya üst geçidi 2,5 milyon liraya mal olacak.
(US-AH-Y)

01.02.2017 16:24:08 TSI
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