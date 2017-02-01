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Erzincan'da Şubat Ayı Meclis Toplantıları Başladı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında başladı. Beş oturumda gerçekleşmesi planlanan toplantılarda köy ve ilçelerde yapılması planlanan içme suyu, asfalt, kanalizasyon, onarım bakım gibi çalışmalar görüşülüyor.

İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısı ilk oturumu Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında gerçekleşti. Köy ve ilçelerin altyapı, içme suyu ve yol gibi çalışmalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların yatırımları görüşüldüğü toplantıda Tuygun; " 2017 yılında yapmayı planladığımız yeni projelerimiz var, gerekli görüşmelerimiz sürüyor, ilçe ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın içme suyu, kanalizasyon, yol gibi ihtiyaçlarının yanı sıra kültür ve sosyal olarak eksikliklerini tamamlamayı hedefliyoruz. 2016 yılında hedeflerimizde yüzde 90'lık bir başarı sağladık. Doğunun en modern araç parkı ile sıcak asfalt tesisimiz ile 2017'de önemli çalışmalara imza atacağız" dedi.

(FG-AT-Y)



01.02.2017 16:24:25 TSI

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