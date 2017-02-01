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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Erzincan'daki Orman Köylülerine 11,3 milyon TL Katkı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:19
Erzincan'daki Orman Köylülerine 11,3 milyon TL Katkı
Erzincan'daki Orman Köylülerine 11,3 milyon TL Katkı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor.
Bakanlık tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projeler ülke genelinde ara vermeden uygulanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) bu projelerin devam ettiği Erzincan'daki orman köylülerine 2003 yılından bu yana 11,3milyon TL kredi desteği verildi.
Erzincan'daki Orman Köylülerine 11,3 Milyon TL Destek
Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık Erzincan'da da süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, güneş enerjisi ve fenni arıcılık başta olmak üzere birçok alanda orman köylülerine 11,3milyon TL kredi desteği sağladı.2003 yılından bu yana toplamda şehirde 1.080 aileye destek veren Bakanlık, 2017 yılında da 60 aileye 1 milyon TL destek vermeyi hedefliyor.
Destek Vermeye Devam Edilecek
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduklarını söyledi. Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu yılda bu tür projeleri çeşitlendirerek destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
(FG-AT-Y)

01.02.2017 16:24:40 TSI
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