Kars'ta 67 köy yolu ulaşıma kapalı
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta kar yağışı ve tipiden 67 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kars'ta yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yapışı ve tipiden yollar yeniden ulaşıma kapandı. Tipiden Akyaka'da 6, Arpaçay'da 16, Digor'da 10, Kağızman'da Selim'de 17 ve Susuz'da 8 olmak üzere toplam 67 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapalı bulunan yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
(IÇ-AT-Y)
01.02.2017 16:25:06 TSI
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