Kurtuluş Kupası Basketbol Müsabakaları Başladı
(Fotoğraflı)
Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 13 Şubat Kurtuluş Kupası Basketbol İl birinciliği müsabakaları başladı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat spor salonunda başlayan Gençler Kurtuluş Kupası Basketbol müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Erzincan'da 13 Şubat Kurtuluş Kupası kapsamında Genç erkekler basketbol, minikler kız erkek basketbol İl birinciliği müsabakaları oynanacak. Yine 13 Şubat Kurtuluş Kupası kapsamında Voleybol, Hentbol, Halter, Okçuluk, Yüzme, Atıcılık, Atletizm, Jimnastik ve Atlı Cirit branşlarında İl birinciliği müsabakaları yapılacak. 13 Şubat Kurtuluş Kupası İl birinciliği müsabakaları 1 Şubat ile 13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
(FG-AT-Y)
01.02.2017 16:25:20 TSI
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