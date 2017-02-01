01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kurtuluş Kupası Basketbol Müsabakaları Başladı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:20
Kurtuluş Kupası Basketbol Müsabakaları Başladı
Kurtuluş Kupası Basketbol Müsabakaları Başladı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 13 Şubat Kurtuluş Kupası Basketbol İl birinciliği müsabakaları başladı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat spor salonunda başlayan Gençler Kurtuluş Kupası Basketbol müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Erzincan'da 13 Şubat Kurtuluş Kupası kapsamında Genç erkekler basketbol, minikler kız erkek basketbol İl birinciliği müsabakaları oynanacak. Yine 13 Şubat Kurtuluş Kupası kapsamında Voleybol, Hentbol, Halter, Okçuluk, Yüzme, Atıcılık, Atletizm, Jimnastik ve Atlı Cirit branşlarında İl birinciliği müsabakaları yapılacak. 13 Şubat Kurtuluş Kupası İl birinciliği müsabakaları 1 Şubat ile 13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
(FG-AT-Y)

01.02.2017 16:25:20 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'daki Orman Köylülerine 11,3 milyon TL Katkı
YEREL

ERZİNCAN'DAKİ ORMAN KÖYLÜLERİNE 11,3 MİLYON TL KATKI
Erzincan'da Şubat Ayı Meclis Toplantıları Başladı
YEREL

ERZİNCAN'DA ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTILARI BAŞLADI
Kavşak Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
YEREL

KAVŞAK YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İşverenlerin yabancı işçi çalıştırabilmesi için bir araya gelindi
YEREL

İŞVERENLERİN YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRABİLMESİ İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ
Milletvekili Bayram Referandum Sürecini Değerlendirdi
YEREL

MİLLETVEKİLİ BAYRAM REFERANDUM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ
Erzincan'ın Nüfusu Arttı
YEREL

ERZİNCAN'IN NÜFUSU ARTTI
KYK'lı gençlerden hayvanlara yem
YEREL

KYK'LI GENÇLERDEN HAYVANLARA YEM