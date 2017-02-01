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"Kilo vermek istiyorsanız sabırlı olun"



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Kilo problemiyle başı dertte olan çoğu kişinin yaptığı hataların başında hızlıca kilo vermeye çalışmak geldiğini söyleyen Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Gökhan Elbay, sağlıklı kilo vermek isteyenlerin sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Kilo vermenin ilk yolunun kararlı ve hedefleri gerçekçi koymaktan geçtiğini belirten Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Gökhan Elbay, hızlı ve kontrolsüz kilo vermenin yanlış olduğuna değindi.

Besin alımlarını aşırı derecede kısıtlamanın hızlı kilo vermek anlamına gelmediğini söyleyen Elbay, "Hızlıca verilen kiloların geri ve fazlasıyla alınması da verildiği kadar hızlı oluyor. Çünkü vücudumuz çoğumuzun tahmin ettiğinden çok daha akıllıca çalışan bir mekanizmadır. Vücut her duruma olduğu gibi açlığa da çeşitli tepkiler ve adaptasyon gösterir. Öncelikle besin almanın aşırı kısıtlanmasının sonucunda metabolizma buna adaptasyon sağlayarak yaşamanı devam ettirmek için gerekli olan enerjiyi yani metabolizma hızını azaltmaya başlar. Bu durumun yanı sıra aşırı kısıtlanmış besin alımıyla açlık sinyalini alan metabolizma, normal beslenme düzenine geçildiğinde ileri de tekrar açlıkla karşılaşacağını düşünerek fazladan alınan enerjiyi yağ dokusu olarak depolamaya başlar. Sonuç olarak bir süre sonra besin alımınızı ne kadar kısıtlarsanız kısıtlayın kilo veremez hale gelirsiniz. Diyeti bıraktıktan sonra da eski kilonuzun üstüne çıktığınızı görürsünüz ve fazladan almış olduğunuz kiloları vermek artık daha da zorlaşır." dedi.

Diyetin, kişinin metabolizma hızını yavaşlatmaması gerektiğini vurgulayan Elbay, "Besin alımları aşırı kısıtlamamalı ve en önemlisi de bireye özgü planlanmış olmalıdır. Diyet sırasında bireyin yanlış beslenme alışkanlıkları nedenleri ile kişiye anlatılmalı yani diyetin bir basamağı olan 'Davranış Değişikliği Programı' hayata geçirilmelidir" şeklinde konuştu.

Kişiye uygun fiziksel aktiviteler planlanması gerektiğinin altını çizen Elbay, "Fiziksel aktivite alışkanlığı kişiye verilmelidir. Diyet yapmak aç kalmak ya da vücudumuza aç olduğu sinyalini vermek değildir. Bu durumda diyet bir esaret, diyetin sona ermesi de bir özgürlük değildir. Kilo verme sürecinizi tamamladıktan hemen sonra eski yanlış beslenme alışkanlıklarınıza geri dönmeniz ise kilo almanızı kaçınılmaz kılacaktır. Bu nedenle ideal kilonuza ulaştığınızda mutlaka uzun vadeli bir koruma programı uygulamalısınız." ifadelerine yer verdi.

(BMG-SK)



01.02.2017 16:26:49 TSI

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