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Honaz'ın 4 mahallesinin içme suyu çalışması bitti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:22
Honaz'ın 4 mahallesinin içme suyu çalışması bitti
Honaz'ın 4 mahallesinin içme suyu çalışması bitti

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ taraından , Honaz ilçesinin Ovacık, Karakurt, Karateke ve Emirazizli mahallelerinde toplam 10 bin metre içme suyu hattı döşendi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Honaz ilçesinin 4 mahallesini daha nitelikli içme suyuyla buluşturdu. Çalışmalar kapsamında 1 adet 2 bin metreküplük içme suyu deposu, 1 adet içme suyu sondaj kuyusu ile 4 mahalleye toplamda 10 bin metre içme suyu iletim hattı döşendi.
Mahallelerin içme suyu depolarının mevcut ihtiyacı karşılayamadığının belirlenmesi üzerine DESKİ ekipleri, yenileme çalışması başlattı. Çalışmaların ardından DESKİ, Ovacık Mahallesi'ne 2 bin metreküplük içme suyu deposu inşa ederek 1 adet içme suyu sondaj kuyusu açtı. Çalışmalar kapsamında Ovacık, Karakurt, Karateke, Emirazizli mahallelerine toplamda 10 bin metre içme suyu iletim hattı döşendi.
DESKİ'nin alt yapı çalışmalarına kentin her noktasında devam ettiğini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Honaz ilçemizde de alt yapı bakımından tüm ihtiyaçları giderinceye kadar projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda Honaz'da 4 mahallemizde daha gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bölgede yaşayan vatandaşlarımıza modern ve nitelikli alt yapı hizmeti sunduk. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
(MT-

01.02.2017 16:27:08 TSI
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