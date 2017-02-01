Nevşehirspor, Aksarayspor maçına hazırlanıyor
(Fotoğraflı)
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele eden Nevşehirspor hafta sonunda karşılaşacağı Aksaray Belediyespor maçına hazırlanıyor.
Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele eden Nevşehirspor Gazi Stadyumunda hafta sonunda karşılaşacağı Aksaray Belediyespor maçına Teknik Direktör Mesut Demiroviç nezaretinde çalışmalarına devam ediyor. Nevşehirspor Gazi stadyumunda yapmış olduğu antrenman da ısınma çalışmalarının ardından 5'e 2 top çalışması yaptı. Daha sonra ise dar alanda yapılan çalışmaların ardından ise çift kale maç ile antrenman tamamlandı.
Nevşehirsporlu futbolcuların antrenman boyunca neşeli hareketleri dikkatlerden kaçmadı.
(COŞ-SK)
01.02.2017 16:27:09 TSI
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