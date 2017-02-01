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Tavşanlı-Emet Karayolu'nda trafik kazası: 2 yaralı



(Fotoğraflı)



KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Emet karayolu Günlüce Köyü Çörtlen mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Emet İlçesinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Halil Özen (39) idaresindeki 43 PK 715 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ramazan Altun (61) idaresindeki 43 PA 845 plakalı araç çarpıştı.

Kazada, sürücü Ramazan Altun ile yanında bulunan eşi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. (Tİ - EFE)



01.02.2017 16:27:22 TSI

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