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Vali Necati Şentürk'ten onyx taş işlemeciliğine destek



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Vali Necati Şentürk, Onyx mermer hediyelik eşya İşletmeciliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kırşehir'de Terme Caddesinde faaliyet gösteren Onyx Taş İşlemelerinin sergilendiği bir işyerini ziyaret eden Vali Necati Şentürk, işletme sahibi Adnan Arı'dan onyx taşı ve taş işlemeciliği hakkında bilgiler aldı.

Yaptığı ziyarette mermerden ve onyx taşından yapılan el emeği ürünleri yakından inceleme fırsatı bulan Vali Necati Şentürk, onyx taş işlemelerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Ülkemizde olduğu gibi Kırşehir'de de halıcılık, kilimcilik gibi geleneksel el sanatlarının unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Vali Necati Şentürk, "İlimize özgü bir sanat olan Onyx taş işlemeciliğinin de kaybolmaması için desteklenmesi gerekmektedir. Aldığım bilgilere göre bundan on beş yıl kadar önce Kırşehir'de 10'dan fazla esnaf onyx taş işlemeciliği yaparken günümüzde bu sayı sadece ikiye düşmüş. Bu eserler el emeği ve göz nuru ile yoğun bir emekle üretiliyor."dedi.

Sanatın yaşatıulması için desteklenmesi gerektiğini bildiren Vali Necati Şentürk, "Sanatta günümüzde unutulmaya yüz tutmuş durumda. İşyeri sahibi, sanatın yaşatılması için çırak bulunamadığından dolayı yeni ustaların yetişmediğinden yakınıyor. Kurum ve kuruluşlarımız, onyx taş işlemeciliği ile ilgili hediyelik eşyaları tercih etmeleri bu sanatın yaşatılması için çok önemli. Anadolu'nun şirin kenti, Ahiler diyarı Kırşehir'de unutulmaya yüz tutmuş el sanatları mutlaka desteklenmeli. Bilindiği gibi onyx taşı, mermerden farklı bir taş. Birçok özelliği olan onyx taşından yapılan ürünler, ilimize gelen misafirler için ideal bir hediyedir." Diye konuştu.

(EÖ-SK)



01.02.2017 16:27:27 TSI

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