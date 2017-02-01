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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Aksaray'da baca yangını

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:27
Aksaray'da baca yangını
Aksaray'da baca yangını

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray'da 4 katlı apartmanın çatı katındaki bacada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü .
Yangın, Taşpazar Mahallesi 802 Sokakta bulunan Üçler Apartmanı'nın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katında bulunan bacada bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çatıdan çıkan yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. Apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlattı.
(YC-AH-Y)

01.02.2017 16:32:41 TSI
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