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Aksaray'da baca yangını



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da 4 katlı apartmanın çatı katındaki bacada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü .

Yangın, Taşpazar Mahallesi 802 Sokakta bulunan Üçler Apartmanı'nın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katında bulunan bacada bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çatıdan çıkan yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. Apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlattı.

(YC-AH-Y)



01.02.2017 16:32:41 TSI

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