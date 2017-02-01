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AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan:

- "Türkiye 2017 yılının ocak ayında ihracatta devrim yaptı"



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GAZİANTEP (İHA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Türkiye'nin 2017 yılının ocak ayında ihracatta devrim yaptığını söyledi.

Milletvekili Mehmet Erdoğan, Ocak ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ocak ayı ihracatının yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon 47 bin dolar olduğunu söyledi. Bu artışla ihracatta son 49 ayın artış rekorunun kırıldığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye geçen yıl birçok olumsuzluğa şahit oldu. Bu sıkıntılar bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı. Ülke insanımız birliktelik duygusunu sonuna kadar yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Bazı olaylar şer gibi gözükse de sonunda hayırlara vesile oldu. Geçen sene yaşadığımız olaylar ihracatımızı ister istemez etkiledi ama hedeflerimizden vazgeçmemize engel olamadı" dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının son haftalarda aldığı kararlara da değinen Erdoğan, S&P'un Türkiye'nin görünümünü negatife çevirdiğini, bunun ileride yeni not indirimlerinin geleceği yönünde yorumlandığını ifade etti. Fitch ise Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdiğini anımsatan Erdoğan, bütün bunlara rağmen hedeflere doğrultusunda mücadele eden iş dünyasını tebrik ettiğini belirtti. Bu kararların iş dünyasını 'kamçıladığını' anlatan Erdoğan, "Kredi derecelendirme kuruluşları ülkemizin notunu düşürdü, görünümümüzü negatife çevirdi. Ancak 2017 yılının ilk ayında elde edilen ihracat verileri ülkemizin yoluna devam ettiğinin göstergesidir. Türkiye 2017 yılının ocak ayında ihracatta devrim yaptı. İhracatçılarımız 2017'yi 'atılım yılı' ilan etti. Bu ilan sadece ihracatla sınırlı kalmamalıdır. Üretimde, ihracatta, istihdamda ve sosyal yaşamda da atılım ilan etmeli, ülkemizin başarısına destek olmalıyız" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in ihracat verilerine de değinen Erdoğan, geçene Ocak ayında 426 milyon 670 bin dolarlık ihracat yapan iş dünyasının bu yılın aynı döneminde bu rakamı yüzde 15,8 artırarak 493 milyon 943 bin dolara çıkardığını ifade etti.

Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan beşinci ili konumundaki yerini koruduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu başarıda emeği geçen iş dünyamızı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

(SD-Y)



01.02.2017 16:35:26 TSI

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