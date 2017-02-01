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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Büyükşehir Menteşe Otogarı İçin Start Verdi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:31
Büyükşehir Menteşe Otogarı İçin Start Verdi
Büyükşehir Menteşe Otogarı İçin Start Verdi
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İlçesi'ne yeni ve modern şehirlerarası Otogar yapımı için çalışmalara başladı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir 11 Milyon 186 Bin 400 TL yatırımla Menteşe ilçesine yeni ve modern şehirlerarası otogar yapımı için çalışmaları başlattı. Menteşe ilçesi Akkaya Kavşağı 432 ada 271 parselde 19 bin 550 metrekare arsa üzerinde 4670 metrekare işletme alanı olarak projelendirilen çalışmanın 2017 haziran ayında tamamlanması hedefleniyor. 13 otobüs peronu, 13 mini-midibüs peronu, 80 araç, motosiklet, bisiklet park yerleri olan yeni şehirlerarası otogarda kafeteryalar, bilet satış birimleri, büfeler, açık, kapalı bekleme alanları, kültürel aktivite alanları da bulunuyor. Ayrıca yeni şehirlerarası otogarın 3500 metrekare çatı örtüsüne 280 kw-h elektrik üretim kapasiteli 1720 adet yarı şeffaf güneş paneli yerleştirilerek güneş enerjisinden yararlanılması da sağlanacak.
"Muğla'mıza Yakışan Hizmetleri Bir Bir Gerçekleştiriyoruz"
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla genelinde birçok ilçede yeni ve modern otogarların yapılacağını, projelerinin hazır olduğunu, istimlâk ile ilgili süreçlerin tamamlanmasından sonra temellerin atılacağını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Muğla ilimiz merkezi olan Menteşe İlçe'mize çağdaş bir şehirlerarası otogar yapımı için çalışmalara başladık. Muğla genelinde Menteşe ilçemizden sonra kamulaştırma ile ilgili hukuki sürecin devam ettiği Bodrum, istimlâk ve imar işlemleri sürecinin devam ettiği Datça, Ortaca, Seydikemer ve Fethiye ilçelerimize Menteşe ilçemize yapılan otogarımızla aynı yenilikçi mimari konsepte sahip otogarların yapımına başlayacağız. Muğla'mıza yakışan, konum olarak şehir içi trafiğini rahatlatan alanlarda, her ilçemizde vatandaşlarımıza otogar hizmeti sunacak çağdaş yapılar planlıyoruz" dedi.
(BT-İK)

01.02.2017 16:36:53 TSI
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