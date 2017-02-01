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Şahinbey belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Başkan Vekili Birol Ülger başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 20 maddenin 11'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 5'i Plan Bütçe Komisyonuna, 1'i Dış İlişkiler Komisyonuna, 1'i Gençlik Spor Komisyonu ve 1'ide Çevre Temizlik Komisyonuna havale edilirken, 1 madde için ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yetki verilmesi konusunda Teklif Kararı oy birliği ile kabul edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı 2. oturum toplantısını 07Şubat 2016 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

(KU-OE-Y)



01.02.2017 16:37:28 TSI

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