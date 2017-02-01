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Hastanede diyabetli çocuklara eğitim veriliyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Çocuk ve Ek Hizmet binasında diyabetli çocuklara eğitim veriliyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Semih Bolu, verilen eğitimlerle alakalı olarak yaptığı açıklamada, "Hastanemizde diyabetli çocuklar ve aileler için düzenli olarak eğitim verilmektedir. Eğitimlerde diyabetli çocuklar ve ailelerinin birbirleriyle buluşmasını sağlayarak hasta ve aile eğitimini ön plana alan bir yaklaşımla diyabet hakkında tüm sorulara yanıt verilmektedir. Çocuk endokrin hastalıklarında düzenli takip ve tedavi çok önemlidir. Çocuk Endokrinolojisi ile ilgili hastalıkların tanısında kullanılan tüm dinamik endokrinolojik testler (büyüme hormonu uyarı testleri, şeker yükleme testi, ACTH uyarı testi ) hastanemizde yapılmaktadır. Çocuk Endokrinolojisi Poliklinik ve Kliniğinde takip ve tedavisi verilen sorunlar, büyüme-gelişme gerilikleri, boy kısalıkları, erken ergenlik, gecikmiş ergenlik, diyabet, obezite, guatr ve tiroit bezi hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, aşırı tüylenme, adet düzensizliği, turner sendromu, kalsiyum ve kemik metabolizma hastalıkları, hipofiz bezi hastalıkları, hipoglisemi, cinsel gelişim bozuklukları, inmemiş testis, kuşkulu genital yapılardır" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



01.02.2017 16:38:01 TSI

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