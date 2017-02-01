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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Abdurrahman Öz, referandumda oy kullanacak üniversiteli gençleri uyardı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:34
Abdurrahman Öz, referandumda oy kullanacak üniversiteli gençleri uyardı
Abdurrahman Öz, referandumda oy kullanacak üniversiteli gençleri uyardı
- Milletvekili Abdurrahman Öz; "Evet veya Hayır Diyen Vatan Evlatlarının Birbirlerinden Farkı Yok"

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz Söke'de partilileri ile buluştu. İlçe Teşkilatını ziyaret eden Milletvekili Abdurrahman Öz, gündemi değerlendirdi.



"Aydın'a güveniyoruz" diyen Ak Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz; "Aydın'da evet oylarının hayır oylarından daha fazla çıkacağına inanıyorum. İnşallah referandum akşamında bir başarı daha kazanmış bir Ak Parti olarak göğsümüzü gere gere sokağa çıkacağız" dedi.
Ak Parti Söke İlçe merkezinde gerçekleşen toplantıda İlçe Başkanı Av. Fatih Gürer, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda partili bulundu.
TBMM Anayasa Komisyonu üyesi olarak anayasa teklifi üzerinde yaptıkları çalışmalar sonrasında mecliste teklifin 339 oyla kabul edildiğini söyleyen Abdurrahman Öz; Nisan ayında yapılacak halk oylamasının ülkeye iyilik ve güzellikler getirmesini diledi.
Üniversite öğrencilerine seslenen Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, gençleri referandumda oy kullanabilmeleri için bulunacakları yere ikametlerini aldırmaları konusunda uyardı. Üniversiteli gençlerin referandum günü bulunacakları il veya ilçelere ikamet kayıtlarını alabilmeleri için Nüfus Müdürlüklerine gitmelerini istedi.
Türkiye'de bulunan 79 milyon kişinin hep birlikte olduğunu, kimsenin kimseden üstünlüğünün olmadığını belirten Ak Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz; "Evet veya Hayır oyu veren vatan evlatlarının birbirinden farkı yoktur. Hayır veren bir kesimin ayrıştırıcı dillerini kabul etmiyoruz. Özellikle CHP'nin baskıcı zihniyetinin zulüm olduğunu söylemek istiyorum. Yapılan anayasa referandumu 2007 yılında yapılan değişikliğin devamı niteliğindedir. Bildiğiniz gibi o dönemde CHP'nin 367 garabetinin sonucu olarak bir değişiklik yapılmıştır. Biz bir gemide iki kaptan olmaz diyoruz. Bugün yapılan değişiklik Ak Parti ve MHP'nin birlikte yapmış oldukları bir tekliftir. İki partinin birlikte hazırladığı bu tekliften diktatör çıkacak denmesi kabul edilemez. Tek kişinin iktidar olacağını savunmak bilgisizliktir, klasik CHP zihniyetidir" dedi.
"ÖZLEM ÇERÇİOĞLU 'EVET' DİYORSA BAĞRIMIZA BASALIM"
Ak Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun referandumdaki tavrının ne olacağını merak ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanının dolar bozdurma çağrısı üzerine Özlem Çerçioğlu'nun dolar bozdurmasının siyasi bir şov olduğunu düşündüğünü belirten Abdurrahman Öz; "O çağrıya uyarak dolarını bozduran Özlem Çerçioğlu'nun ne kadar samimi olduğunu görmek istiyoruz. Bunu sadece Ak Partili Milletvekili olarak değil, CHP'liler adına da istiyorum. Aydın siyasetinde taşların yerine oturmasını istiyorum. CHP'nin tavrı belli, Özlem Çerçioğlu da rengini belli etsin. Evet diyorsa bağrımıza basalım" dedi.
(LT-MB-Y)

01.02.2017 16:38:47 TSI
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