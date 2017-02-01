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Gaziantep 2017'ye artışla başladı

- GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu :

- "İhracattaki artış ülke ekonomisinin geleceği için umut oldu"



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GAZİANTEP (İHA) - TİM tarafından açıklanan Ocak ayı ihracat verilerini değerlendiren GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, "Ocak ayı ihracat rakamlarında rekor artış ülke ekonomisinin geleceği için umut oldu" dedi.

Türkiye ihracatının son 49 ayın en yüksek artışını kaydetmesi güçlü potansiyelimizin bir göstergesi olduğunu belirten Hıdıroğlu, "Yaşadığımız siyasi ve ekonomik tüm olumsuzluklara rağmen umudumuzu kaybetmeden çalışmaya, üretmeye devam edeceğimizi her platformda yineliyoruz. Bu artış kredi notumuz ile ilgili açıklamaların objektifliği noktasında da önemli bir gösterge olmuştur" dedi.

"Ocak ayı ihracat rakamlarındaki artış var olan potansiyelimizi harekete geçirilmesi noktasında iş dünyasının umudunu tazeleyecektir" diyen Hıdıroğlu , geçen yılki kayıpların 2017'de telafi edileceğine inandığını ifade etti.

Gaziantep'in en fazla ihracat yapan 5.il konumunu yılın ilk ayında da devam ettirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hıdıroğlu, "Gaziantep Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 oranında artışla toplam 493 milyon 909 bin dolarlık gerçekleştirdi. Ocak ayında ihracatı artan 56 ilden biri olmamızı ve en fazla ihracat yapan 5.il olmamızı sağlayan tüm ihracatçılarımıza biz yaşattıkları gurur için teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantep iş dünyasını Suriye'de tesis edilecek barış sürecine hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Hıdıroğlu,"Suriye'deki savaş sonsuza kadar sürmeyecektir. Suriye'de ve Ortadoğu'da elbet bir gün istikrar sağlanacaktır. En kısa sürede sağlanmasını temenni ettiğimiz bu barış ortamına Gaziantep olarak şimdiden hazırlanmalıyız. Zira Suriye'yi yeniden inşa edecek olan bizleriz" diye konuştu.

(KU-OE-Y)



01.02.2017 16:39:08 TSI

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