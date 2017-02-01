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İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı

- İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen:

- "Bu yıl sahaya erken ineceğiz"



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı Meclis başkanı Ahmet Sözen Başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Sözen, "Hiçbir başarının tesadüf olmadığını bildiğimiz kadar, mazeret üretmenin hizmet envanterimize hiçbir şey kazandırmayacağının bilincindeyiz" dedi.

Sözen, bu yıl sahalara erken ineceklerini kaydederek, " KÖYDES projesi kapsamında yapımına ihtiyaç duyulan asfalt, stabilize, köprü, menfez isale ve şebeke hatlarının yapımı, içme suyu depoları, fosseptik, kanalizasyon ve sulama suyu kanallarının yapımı imalatlarının proje maliyetlerinin hazırlanarak önceliklerinin belirlenmesi amacıyla valimizin başkanlığında, ilimiz ve ilçelerimizde uygulanacak projeler ve öncelik sıralarının belirlenmesi ile birlikte yapılacak olan çalışmalarda izlenecek olan yolların ve metotlarının belirlendiği ilçe kaymakamlarımızın meclis üyelerimizin genel sekreterimizin ve daire müdürlerimizin katılımıyla 2017 taslak programını oluşturduğumuz çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Bilindiği gibi bu yıl KÖYDES ödeneğimizin iki katına çıkacağına dair bir beklenti içersindeyiz. Yapmış olduğumuz programlara ve 2017 için belirlediğimiz hedeflere ulaşma noktasında ciddi anlamda çok çalışma yapıyoruz. Yine gündemimizde olan sıcak asfaltla ilgili ciddi ve yoğun bir çalışma yürütüyoruz.Henüz KÖYDES ödenekleri netleşmediğinden net ifadeler kullanmamakla birlikte asfalt konusunda geçen yıl yapmış olduğumuz 176 km'nin altına düşmeyeceğiz. Tüm ilçelerimizde sıcak asfalt ve satıh kaplama olmak üzere 30'ar kilometre asfalt yapmayı planlıyoruz. Bu da 180 km'ye tekamül eder. İlçelerimizden gelen yoğun kilit parke taleplerini değerlendiriyoruz. Köylerimizin bu taleplerini yerine getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Sahaya erken ineceğiz ve elimizi çabuk tutacağız"

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, topyekün hizmet anlayışı ile ilçelerden ve muhtarlardan gelen talepleri hassasiyetle değerlendireceklerini de belirterek, "Bu yıl sahaya erken ineceğiz ve elimizi çabuk tutacağız. Tahsis edilen ödenekleri amacına uygun ve tasarruflu kullanacağız. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını bildiğimiz kadar mazeret üretmenin hizmet envanterimize hiçbir şey kazandırmayacağının bilincindeyiz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmaları meclisimizin üzerinde hassasiyetle durduğu mali disiplinden asla taviz vermeden sürdüreceğiz. İl Genel Meclisi olarak sorumluluğunu üstlendiğimiz merkez ilçe ve 5 ilçe ile bir beldemiz olmak üzere 277 köy 876 mahallede bütün vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları hizmeti tam ve eksiksiz götürmenin azim ve gayreti içinde olacağız" dedi.

Sözen'in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

(YE-YE-Y



01.02.2017 16:39:35 TSI

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