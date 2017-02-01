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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Fatsa'da 'telefon dolandırıcılığı' uyarısı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:36
Fatsa'da 'telefon dolandırıcılığı' uyarısı

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa İlçe Kaymakamlığı vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.
Fatsa Kaymakamlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, "Adliyede yapılan işlemler, soruşturmalar ile ilgili hakim ve savcılar tarafından herhangi bir para ve ziynet eşyası talebinde kesinlikle bulunamaz. Bu şekilde talep yapılırsa dikkate alınmamalı, bu tür telefon alan kişiler karşı tarafın söylemlerine asla itibar edilmemeli, herhangi bir hesap numarasına para kesinlikle yatırılmamalı, dolandırıcıların verdikleri adreslere ziynet eşyası ve para kesinlikle bırakılmamalı, bu tarzda bir yaklaşım içerisinde bulunan şahıslar hakkında en yakın kolluk kuvvetine bilgi verilmeli. Kolluk hizmetlerinde halkımızın can güvenliği esas alındığından operasyonel bir faaliyet içerisinde kesinlikle vatandaşlarımız dahil edilmez. Aksi bir söyleme kesinlikle itibar edilmemeli. Herhangi bir konu ile ilgili olarak vatandaşlarımızın bilgisine ihtiyaç duyulduğunda, polis veya jandarma ile ilgili mutlaka yüz yüze görüşme yapılması, aksi bir duruma itibar edilmemesi, vatandaşlarımız dolandırıcıların sıklıkla kullanmış olduğu yöntemler arasında olan 'hesabınızda bloke var, vergi borcunuz var' gibi açıklamalara asla itibar edilmemeli, hiç kimseye kimlik bilgilerini, TC kimlik numarasını, hesap numarasını ve banka kartı şifrelerini vermemeleri, kaynağı bilinmeyen havale ve EFT kabul edilmemesi, dolandırıcılık maksadıyla kendilerine polis veya savcı süsü vererek yapılan aramalarda polis telsizi sesi duyulsa bile buna asla itibar edilmemeli. Vatandaşlarımız bu tarzda bir olay yaşadığında en yakın kolluk kuvvetine gitmeli. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu vatandaşımızın kendi üzerilerine kaç adet hat açıldığını öğrenebilecekleri 'Mobil Hat Sorgulama Sistemi' ortamını oluşturmuştur. Bu web sayasına 'https://hat-sorgulama.btk.gov.tr' internet adresinden ulaşılabilmektedir" denildi.
(AA-SLH-Y)

01.02.2017 16:42:08 TSI
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