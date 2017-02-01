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Nevşehirspor Kulüp Başkanı Leblebici Genel Sekreter Benli'yi ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehirspor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici ve yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli'yi ziyaret etti.

Nevşehirspor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak atanan Savaş Benli'yi ziyaret etti. Kulüp Başkanı Leblebici burada yaptığı açıklamada İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli'ye yeni görevinde başarılar dilerken Benli'yi Nevşehirspor maçlarına davet etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli ise ziyaretlerinden dolayı Nevşehirspor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici'ye ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederken bir süre sohbet etti.

(COŞ-SK)



01.02.2017 16:44:19 TSI

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