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Malatya-Sivas karayolu ulaşıma açıldı



MALATYA (İHA) - Sabah saatlerinde yoğun tipi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Malatya-Sivas karayolu ulaşıma yeniden açıldı.

Bölgede etkili olan kar yağışı ile birlikte yaşanan tipi ulaşımı etkiliyor. Sabah saatlerinde her iki yönden de ulaşıma kapanan Malatya-Sivas karayolu trafiğe yeniden açıldı. Ekipler yolu kullanan araç sürücülerini buzlanmalara karşı da uyarıyor.

51 mahalle yolu kapandı

Öte yandan özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 51 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan son bilgilere göre Hekimhan'da 18, Darende'de 10, Battalgazi ve Doğanyol'da 6, Arapgir ve Yazıhan'da 4, Kale ilçesinde ise 3 mahalle yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.

(CÖ-OE-Y)



01.02.2017 16:44:55 TSI

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