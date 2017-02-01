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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan "Eisenmenger sendromu" hastası kız çocuğuna yardım eli

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:41
Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan "Eisenmenger sendromu" hastası kız çocuğuna yardım eli
Eskişehir Ülkü Ocakları'ndan "Eisenmenger sendromu" hastası kız çocuğuna yardım eli

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı "Eisenmenger sendromu" teşhisi konulan kız çocuğuna yardım elini uzattı.
Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan açıklamada, tedavi için gereken ilaçların alınmasında yardımcı olunduğu belirtildi. Açıklamada, yardım sürecinden de bahsedilirken, "Eisenmenger sendromu teşhisi konulan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatarak tedavi gören Z.F.B kardeşimiz taburcu olduktan sonra tedavisinin devamı için kullanması gereken ilaçlarının olduğunu öğrendik. Çaresizlik Allah'tan gelen en güzel işarettir. Duanın vaktinin geldiği gösterir. Süzülüyorsa gözünden yaşlar, hüzünlüyse güzel yüzün, Rabbin seni özlemiş, sesini duymak istemiş demektir. Z.F.B adlı kardeşimizin herhangi bir devlet güvencesi olmadığını, ilaçların fiyatlarının yüksek olması nedeni ile ilaçlarını alamadığını öğrendikten sonra soydaşımıza, Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak yardım elini uzattık. Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak yetkililer ile bir dizi görüşmeler yürüttük. Görüşmeler sonucunda tedavisi için gerekli ilaçlarını alması konusunda yardımcı olunmuştur. Bu süreç içersinde sürekli dua eden, bizlerin bile ümitsizliğe düştüğümüz zamanlarda Allahtan ümit kesilmez diyerek bizleri cesaretlendiren, bizlere dua eden ve derdi veren Allah çaresini de verir diyerek büyük bir tevekkül örneği gösteren soydaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz" denildi.
(MSY-MET-Y)

01.02.2017 16:46:25 TSI
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