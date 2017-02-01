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Şehit Babası Sürücü: "Çocuğum şehit oldu ama vatana feda olsun ki bu kadar mağdura engelliye sahip çıkan kurumlar var"



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ERZURUM (İHA) - 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ve gaziler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen programda engellilerle bir araya geldi.

Programa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma İl Müdürü Zekeriya Deniz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Şermin Zil, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat, Aile ve Sosyal Politikalar Şube Müdürü Süleyman Duman ve 15 Temmuz şehitleri Yakup Sürücünün Babası İbrahim Sürücü, annesi Çiğdem Sürücü ve Kardeşi Yusuf Sürücü, şehit Oğuzhan Yaşar'ın abisi Kadir Yaşar ve 15 Temmuz gazileri Ahmet Kağızmanlı, Rıza Demir, İsmail Dilekçi, Zekeriya Çılgı ile kurum çalışanları katıldı.

Kuranı kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma yapan İl Müdürü İlbaş, 15 Temmuzun tarihsel bir zaman olduğunu ifade etti.

İlbaş,15 Temmuz darbe girişiminde halkın silahların önüne geçmesi ve tankları durdurması olayını Kuran-ı Kerim'deki Fil Suresi'ne benzetti.

Kabe'yi yıkmaya gelen ordu komutanının da o zamandaki en büyük silahları olan filleri kullandığını ve bu filleri ebabil kuşlarının durdurduğunu anlatan İlbaş, darbe girişiminde de halkın topyekun karşı çıkarak tankları durdurmasını bu hadiseye benzeterek şöyle konuştu: "Kabe'yi yıkmaya gelen, Kabe'yi yıkmaya teşebbüs eden o zamanki en ağır silah olan fillerle Mekke'ye saldıran o hükümdarın askerlerini, o filleri Cenabı Allah ne ile durdurmuştu? Allahu Teale onları Ebabil kuşları, yani bir serçe büyüklüğünde kuşların ağızlarında taşıyabildikleri minicik çakıl taşları ile durdurmuştu. Aynen bugün sizin elinizdeki bu bayrakla, kalbinizdeki bu imanla durdurduğunuz gibi. Fil hadisesinde olduğu gibi milletimiz bir ebabil kuşu görevini üstlenerek çağın Ebrehesi'ni tarihe gömme onurunu yaşatan rabbime hamd olsun."

Daha sonra söz alan İl Müdür Yardımcısı Zil ise kurum olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için ellerinden gelen imkanları seferber edeceklerini belirterek, fedekarca canını veren şehitlerin ve bu uğurda gazi olan vatan evlatlarının unutulmayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından şehit yakınları ve gaziler Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engellileri ziyaret ettiler.

Şehit babası İbrahim Sürücü, çocuklara sahip çıkan kurum yetkililerine teşekkür ederek, ''Çocuğum şehit oldu ama vatana feda olsun ki bu kadar mağdura engelliye sahip çıkan kurumlar var ve bu kurumlar örnek hizmetler sunuyor. Şehit babası olarak buradaki engelli çocuklarımızı, şehidimizin çocukları olarak görmenizi istiyorum. Bu çocuklar bizlerin size emaneti olsun. Sürekli çocuklarımızı ziyaret edeceğiz. Bu çocuklarımızı bizlerle buluşturan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz ''dedi.

(ERZ-AT-Y)



01.02.2017 16:46:32 TSI

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