01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kars'ta 2 bin 874 kişi göç etti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:42
Kars'ta 2 bin 874 kişi göç etti

KARS (İHA) - Kars'tan büyük şehirlere göç devam ediyor. 2016 yılında 2 bin 874 kişi, yaklaşık 700 aile göç ederek büyük şehirlere yerleşti.
8 ayı kış olan, yakacak fiyatlarının el yaktığı, doğalgaz ve elektriğe bir servet ödenen Kars'tan giden gidene, dumanı tüten bir fabrikası olan, işsizliğin had safhada olduğu Kars'tan bavulunu alan büyük şehirlerin yolunu tutuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2015 yılı 31 Aralık tarihinde Kars'ın nüfusu yaklaşık 4 bin göç vererek 292 bin 660 kişi olurken, 2016 yılı 31 Aralık tarihi itibariyle 2 bin 874 kişi yine göç ederek 289 bin 786'e geriledi.
TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ın nüfusu 289 bin 786, Ardahan'ın nüfusu 98 bin 335, Iğdır'ın nüfusu 192 bin 785 ve Ağrı'nın nüfusu 542 bin 255.
(IÇ-AT-Y)

01.02.2017 16:46:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta 67 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL

KARS'TA 67 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Minik hasta için sağlık ekipleri seferber oldu
YEREL

MİNİK HASTA İÇİN SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

&quot;Kara kış&quot; belediye bütçelerini vurdu
YEREL

"KARA KIŞ" BELEDİYE BÜTÇELERİNİ VURDU
Şehitlere hakaret iddiasına gözaltı
YEREL

ŞEHİTLERE HAKARET İDDİASINA GÖZALTI
Saldırı hazırlığındaki terörist keşif yaparken yakalandı
YEREL

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST KEŞİF YAPARKEN YAKALANDI
Kafkas Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği'nde 3 boyutlu ameliyat
YEREL

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ'NDE 3 BOYUTLU AMELİYAT
KOSGEB ve BTC arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL

KOSGEB VE BTC ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Köyde mahsur kalan hastalar kurtarıldı
YEREL

KÖYDE MAHSUR KALAN HASTALAR KURTARILDI
Kars'ta bunalıma giren bir kişi intihar etti
YEREL

KARS'TA BUNALIMA GİREN BİR KİŞİ İNTİHAR ETTİ
Arpaçay bir ev tamamen yandı
YEREL

ARPAÇAY BİR EV TAMAMEN YANDI
BTK Demiryolu hattında eksi 30'da çalışıyorlar
YEREL

BTK DEMİRYOLU HATTINDA EKSİ 30'DA ÇALIŞIYORLAR
&quot;Dünya kenti&quot; Ani gelinliğini giydi
YEREL

"DÜNYA KENTİ" ANİ GELİNLİĞİNİ GİYDİ