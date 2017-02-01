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Kars'ta 2 bin 874 kişi göç etti



KARS (İHA) - Kars'tan büyük şehirlere göç devam ediyor. 2016 yılında 2 bin 874 kişi, yaklaşık 700 aile göç ederek büyük şehirlere yerleşti.

8 ayı kış olan, yakacak fiyatlarının el yaktığı, doğalgaz ve elektriğe bir servet ödenen Kars'tan giden gidene, dumanı tüten bir fabrikası olan, işsizliğin had safhada olduğu Kars'tan bavulunu alan büyük şehirlerin yolunu tutuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2015 yılı 31 Aralık tarihinde Kars'ın nüfusu yaklaşık 4 bin göç vererek 292 bin 660 kişi olurken, 2016 yılı 31 Aralık tarihi itibariyle 2 bin 874 kişi yine göç ederek 289 bin 786'e geriledi.

TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ın nüfusu 289 bin 786, Ardahan'ın nüfusu 98 bin 335, Iğdır'ın nüfusu 192 bin 785 ve Ağrı'nın nüfusu 542 bin 255.

(IÇ-AT-Y)



01.02.2017 16:46:55 TSI

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